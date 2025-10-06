Форма поиска по сайту

06 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": мошенники обманули москвичку на 3 млн рублей

"Московский патруль": мошенники обманули москвичку на 3 млн рублей

Телефонные мошенники обманом выманили у москвички более 3 миллионов рублей.

По словам пострадавшей, аферист под видом оператора службы доставки попросил ее назвать код из СМС, а затем его сообщники убедили жертву в том, что ее аккаунтом на "Госуслугах" завладели мошенники. В результате девушка собрала накопления родителей и передала курьеру.

Полицейские задержали одного из вероятных участников преступной схемы. Он успел передать средства другому соучастнику, которого уже ищут правоохранители.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
