В Подольске мужчина избил женщину в магазине на глазах ее ребенка

В Подольске мужчина напал на женщину в магазине на глазах ее сына. По данным полиции, конфликт начался из-за того, что ребенок капризничал, и это не понравилось покупателю. Когда мать вступилась за сына, мужчина несколько раз ударил ее кулаком по лицу.

Обидчика быстро задержали, им оказался 47-летний житель Тульской области. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.