01 октября, 17:15

Миллион рублей украли у пассажира на железнодорожной станции в Москве

Миллион рублей украли у пассажира на железнодорожной станции в Москве

На станции Москва-Ярославская у пассажира украли миллион рублей. Видео момента преступления опубликовали сотрудники МВД. Мужчина прилег на сиденье у кассы дальнего следования и оставил рядом с собой багаж, в котором находились не только личные вещи, но и крупная сумма денег.

Двое прохожих забрали чемодан. По записям камер их быстро удалось вычислить. Оба подозреваемых ранее уже были судимы. Полицейские задержали мужчин в течение суток и изъяли похищенный багаж. Деньги удалось вернуть владельцу. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина Гилева

