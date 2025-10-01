Новости регионов: автомобиль взорвался на трассе в Краснодаре

Автомобиль взорвался во время движения в Краснодаре. По данным полиции, машина загорелась на парковке недалеко от магазина, а хлопок раздался уже на трассе. Охватившее машину пламя быстро потушили. Причины происшествия выясняют полицейские и дознаватели.

Таможенники в Приморье предотвратили контрабанду останков диких животных. В кабине грузовика в Китай пытались вывезти клыки амурского тигра и лапы медведей. Водитель заявил, что купил груз у незнакомца и знал, что вывозить его без разрешения нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.