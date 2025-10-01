Форма поиска по сайту

01 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: автомобиль взорвался на трассе в Краснодаре

Сушильная машина взорвалась в квартире в подмосковном ЖК

Спасатели МЧС эвакуировали всех сорвавшихся с горы Фишт в Адыгее

Мотоциклист чуть не сбил пешеходов на Боровском шоссе

Около 60 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

Квартира загорелась в многоэтажке в Москве

Новости мира: мощный шторм обрушился на побережье Бакстона в Северной Каролине

Новости регионов: в Амурской области женщина сожгла цветы у памятника погибшим на СВО

Новости регионов: суд арестовал обвиняемого в отравлении алкоголем жителей Ленобласти

"Московский патруль": рейд по торговым точкам со снюсом провели в Москве

Автомобиль взорвался во время движения в Краснодаре. По данным полиции, машина загорелась на парковке недалеко от магазина, а хлопок раздался уже на трассе. Охватившее машину пламя быстро потушили. Причины происшествия выясняют полицейские и дознаватели.

Таможенники в Приморье предотвратили контрабанду останков диких животных. В кабине грузовика в Китай пытались вывезти клыки амурского тигра и лапы медведей. Водитель заявил, что купил груз у незнакомца и знал, что вывозить его без разрешения нельзя.

происшествияпожаррегионывидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

