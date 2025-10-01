Форма поиска по сайту

01 октября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: в Амурской области женщина сожгла цветы у памятника погибшим на СВО

Новости регионов: суд арестовал обвиняемого в отравлении алкоголем жителей Ленобласти

"Московский патруль": рейд по торговым точкам со снюсом провели в Москве

"Московский патруль": правоохранители заподозрили криптообменики в выводе средств в Дубай

"Московский патруль": певицу из Калмыкии отправили под арест за нападение

"Московский патруль": прокуратура планирует изъять у экс-судьи Момотова более 100 активов

Пожар потушили в жилом доме на Варшавском шоссе

Новости регионов: баржа протаранила лодку с рыбаком в Татарстане

Mercedes влетел в частный дом в селе Николаевка под Таганрогом

В Амурской области женщина сожгла цветы у памятника погибшим в ходе спецоперации. Также она разбила 8 фонарей, перевернула урны и попыталась поджечь другие венки. О ситуации рассказали местные власти. Причины поступка женщины пока неизвестны, но на нее уже подали заявление в полицию.

Автомобиль взорвался во время движения в Краснодаре. Как сообщили в полиции, машина загорелась еще на парковке недалеко от магазина, а хлопок раздался во время движения по трассе. Пламя быстро потушили.

