Новости регионов: в Амурской области женщина сожгла цветы у памятника погибшим на СВО

В Амурской области женщина сожгла цветы у памятника погибшим в ходе спецоперации. Также она разбила 8 фонарей, перевернула урны и попыталась поджечь другие венки. О ситуации рассказали местные власти. Причины поступка женщины пока неизвестны, но на нее уже подали заявление в полицию.

Автомобиль взорвался во время движения в Краснодаре. Как сообщили в полиции, машина загорелась еще на парковке недалеко от магазина, а хлопок раздался во время движения по трассе. Пламя быстро потушили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.