Предприниматель и трое полицейских задержаны по делу о даче взятки в Москве

В Москве задержали предпринимателя, который дал взятки полицейским. Против него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, трое должностных лиц одного из отделов полиции получили взятки через посредника и лично от подозреваемого, который занимался организацией похорон. Взамен бизнесмен хотел получить сведения об умерших людях.

Причастные к делу о даче взятки полицейские также задержаны. Им предъявлено обвинение.

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