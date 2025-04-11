11 апреля, 11:30Происшествия
Предприниматель и трое полицейских задержаны по делу о даче взятки в Москве
В Москве задержали предпринимателя, который дал взятки полицейским. Против него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, трое должностных лиц одного из отделов полиции получили взятки через посредника и лично от подозреваемого, который занимался организацией похорон. Взамен бизнесмен хотел получить сведения об умерших людях.
Причастные к делу о даче взятки полицейские также задержаны. Им предъявлено обвинение.
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