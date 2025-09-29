Новости регионов: рыбак оказался в открытом море на резиновой лодке в Приморском крае

В Приморском крае рыбак оказался в открытом море на резиновой лодке. Из-за сильного ветра он не смог справиться с веслами. Мужчину искали всю ночь, к спасательной операции привлекли вертолет Ми-8. На данный момент рыбак уже дома, медицинская помощь ему не потребовалась.

ДТП произошло на севере КАД в Санкт-Петербурге. Там столкнулись грузовик и три легковых автомобиля. От сильного удара одна из машин перевернулась. Причины ДТП пока выясняют. Информация о пострадавших не поступала.

