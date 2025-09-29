Новости регионов: два ребенка пострадали в аварии с автобусом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в аварии с автобусом, среди них – двое детей. Из-за технической неисправности автобус на скорости врезался в другой автомобиль и задел еще шесть машин. Пострадавшим потребовалась госпитализация, на место прибыли оперативные службы.

В Челябинской области выпал снег. Водителей призывают не выезжать на дороги без зимней резины. Сильнее всего снегопады затронули Якутию, где под тяжестью снега прогнулись деревья, ветки свисают на проезжую часть, что создает опасность для транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.