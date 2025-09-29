Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: два ребенка пострадали в аварии с автобусом в Нижнем Новгороде

Новости регионов: два ребенка пострадали в аварии с автобусом в Нижнем Новгороде

Водитель каршеринга сбил мотоциклиста в Подольске

Новости регионов: 4 человека пострадали в ДТП с автобусом и машинами в Нижнем Новгороде

Прокуратура начала проверку по делу о пожаре в приюте для животных на севере Москвы

Новости регионов: в Нижнем Новгороде 4 человека пострадали в массовом ДТП

Прокуратура начала проверку по факту возгорания в приюте для животных на севере Москвы

Банный комплекс загорелся на востоке Москвы

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего в приюте для животных пожара в Москве

Волонтеры помогут пострадавшим после пожара животным в московском приюте

Новости мира: в Молдавии пройдет голосование на парламентских выборах

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в аварии с автобусом, среди них – двое детей. Из-за технической неисправности автобус на скорости врезался в другой автомобиль и задел еще шесть машин. Пострадавшим потребовалась госпитализация, на место прибыли оперативные службы.

В Челябинской области выпал снег. Водителей призывают не выезжать на дороги без зимней резины. Сильнее всего снегопады затронули Якутию, где под тяжестью снега прогнулись деревья, ветки свисают на проезжую часть, что создает опасность для транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпогодарегионывидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика