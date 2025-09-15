Форма поиска по сайту

15 сентября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: туристы с полугодовалым ребенком заблудились в горах Сочи

"Аферисту из Tinder" Саймону Леваеву в России могло бы грозить до 10 лет лишения свободы

В Батуми задержали "афериста из Tinder", который обманул женщин на миллионы долларов

В Грузии задержали "афериста из Tinder" Саймона Леваева

Машина такси загорелась на Шелепихинском шоссе в Москве

Новости регионов: директора и инженера канатной дороги задержали после аварии на Эльбрусе

В Париже произошла давка во время раздачи бесплатной жареной курицы

Новости мира: наводнение унесло жизни почти тысячи человек в Пакистане

Новости регионов: взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ангарске

Новости регионов: камыш загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в Ростовской области

Семья с полугодовалым ребенком потерялась в горах Сочи. Туристы гуляли по водопадам в Мамедовом ущелье, но заблудились и ушли вверх по каньону реки. Связь в том месте не ловила и, поднявшись на гору, они смогли позвонить по номеру 112. Спасатели эвакуировали семью и передали врачам. После осмотра их отпустили в отель.

Движение поездов на участке Петербург – Луга полностью восстановлено, где 14 сентября сошел с рельсов тепловоз с 15 цистернами. Местные власти не исключили, что эта была диверсия.

Директора и инженера канатной дороги задержали после смертельной аварии на Эльбрусе. Как сообщает Следственный комитет, против них завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Авария на канатной дороге произошла в пятницу. Из-за срыва троса погибли три человека.

