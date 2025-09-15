Новости регионов: туристы с полугодовалым ребенком заблудились в горах Сочи

Семья с полугодовалым ребенком потерялась в горах Сочи. Туристы гуляли по водопадам в Мамедовом ущелье, но заблудились и ушли вверх по каньону реки. Связь в том месте не ловила и, поднявшись на гору, они смогли позвонить по номеру 112. Спасатели эвакуировали семью и передали врачам. После осмотра их отпустили в отель.

Движение поездов на участке Петербург – Луга полностью восстановлено, где 14 сентября сошел с рельсов тепловоз с 15 цистернами. Местные власти не исключили, что эта была диверсия.

Директора и инженера канатной дороги задержали после смертельной аварии на Эльбрусе. Как сообщает Следственный комитет, против них завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Авария на канатной дороге произошла в пятницу. Из-за срыва троса погибли три человека.

