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09 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": экс-замглавы управления Росморречфлота задержан по делу о коррупции

"Московский патруль": экс-замглавы управления Росморречфлота задержан по делу о коррупции

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В Москве задержан бывший заместитель главы управления транспортной безопасности Росморречфлота Леонид Новиков. Ему предъявили обвинение в получении взятки.

Сейчас фигурант дела отправлен в СИЗО. По версии следствия, Новиков получал взятки "за общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности", выполненных и составленных коммерческой структурой взяткодателя.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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