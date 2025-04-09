"Московский патруль": экс-замглавы управления Росморречфлота задержан по делу о коррупции

В Москве задержан бывший заместитель главы управления транспортной безопасности Росморречфлота Леонид Новиков. Ему предъявили обвинение в получении взятки.

Сейчас фигурант дела отправлен в СИЗО. По версии следствия, Новиков получал взятки "за общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности", выполненных и составленных коммерческой структурой взяткодателя.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

