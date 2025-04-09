09 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": экс-замглавы управления Росморречфлота задержан по делу о коррупции
В Москве задержан бывший заместитель главы управления транспортной безопасности Росморречфлота Леонид Новиков. Ему предъявили обвинение в получении взятки.
Сейчас фигурант дела отправлен в СИЗО. По версии следствия, Новиков получал взятки "за общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности", выполненных и составленных коммерческой структурой взяткодателя.
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