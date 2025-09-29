"Московский патруль": пожар произошел в приюте для животных на севере Москвы

В одном из приютов для безнадзорных животных на севере Москвы произошел пожар, в котором погибли 13 собак. Остальных, по предварительным данным, успел спасти сторож. СМИ сообщают, что он может быть и виновником возгорания.

Огонь охватил больше 140 "квадратов", точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарной технической экспертизы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Подробнее – в программе "Московский патруль".