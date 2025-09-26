Новости регионов: жители Соликамска заметили медведя в центре города

Жители Соликамска увидели медведя на Соборной площади в центре города. Он пробежал мимо пустой остановки, а потом пересек дорогу по пешеходному переходу дорогу. О пострадавших не сообщалось.

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения грузового поезда с фурой в Смоленской области. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли локомотив и 16 вагонов с топливом, которые загорелись. Их отцепили от состава чтобы остановить распространение огня. Водитель фуры погиб. Пострадали машинист и помощник машиниста, они находятся в больнице с травмами средней тяжести. Движение поездов на участке временно ограничено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.