Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 14:15

Происшествия

Новости регионов: жители Соликамска заметили медведя в центре города

Новости регионов: жители Соликамска заметили медведя в центре города

Столичные экологи предупредили что у лосей, лис и медведей начался брачный сезон

Новости регионов: грузовик столкнулся с товарным поездом в Смоленской области

В Московском зоопарке появились на свет детеныши капибар

Лису поймали у храма Христа Спасителя в Москве

Пилот вертолета напугал краснокнижных сивучей на Сахалине ради эффектных кадров

Новости регионов: пожарные спасли двух детей из горящего дома в Нягани

Россиянам могут запретить заходить в общественные места с питомцами

"Вопрос спорный": в ГД предложили запретить ходить с собаками в магазины, аптеки и кафе

Москвичи поделились мнением о возможном запрете на посещение кафе и магазинов с питомцами

Жители Соликамска увидели медведя на Соборной площади в центре города. Он пробежал мимо пустой остановки, а потом пересек дорогу по пешеходному переходу дорогу. О пострадавших не сообщалось.

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения грузового поезда с фурой в Смоленской области. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли локомотив и 16 вагонов с топливом, которые загорелись. Их отцепили от состава чтобы остановить распространение огня. Водитель фуры погиб. Пострадали машинист и помощник машиниста, они находятся в больнице с травмами средней тяжести. Движение поездов на участке временно ограничено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествияДТПрегионывидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика