Банный комплекс загорелся на востоке Москвы. Он расположен на улице 9 Мая. Как сообщили в МЧС, загорелось трехэтажное административное здание. Полыхает кровля. Пламя тушат порядка 50 человек. Возле здания стоит много пожарной техники.

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Крыша здания частично разрушилась. На данный момент пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.