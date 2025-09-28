Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 17:15

Происшествия

Банный комплекс загорелся на востоке Москвы

Банный комплекс загорелся на востоке Москвы

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего в приюте для животных пожара в Москве

Волонтеры помогут пострадавшим после пожара животным в московском приюте

Новости мира: в Молдавии пройдет голосование на парламентских выборах

Прокуратура проведет проверку после пожара, произошедшего в приюте на севере Москвы

Новости регионов: в Екатеринбурге выпал снег в ночь на 28 сентября

Новости регионов: в Орске во время рейса загорелся трамвай

Около 13 собак погибли во время пожара в приюте в районе улицы Зорге на севере Москвы

Новости мира: минимум 44 человека погибли в результате ударов в Газе

Новости регионов: в Калининградской области сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-100

Банный комплекс загорелся на востоке Москвы. Он расположен на улице 9 Мая. Как сообщили в МЧС, загорелось трехэтажное административное здание. Полыхает кровля. Пламя тушат порядка 50 человек. Возле здания стоит много пожарной техники.

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Крыша здания частично разрушилась. На данный момент пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаргородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика