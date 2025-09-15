Форма поиска по сайту

15 сентября, 21:35

"Московский патруль": суд арестовал троих мужчин, напавших на контролера электрички

Суд арестовал троих мужчин, напавших на контролера и пассажиров электрички. Инцидент произошел на днях. Злоумышленники сначала отказались предъявить билеты, а затем перешли на угрозы и нецензурную брань.

Несколько пассажиров пытались защитить женщину-контролера от агрессивных безбилетников, но конфликт перерос в драку. Злоумышленников оперативно задержали и доставили в полицию.

Всем троим предъявлены обвинения в хулиганстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

