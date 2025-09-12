"Московский патруль": столичные спасатели нашли потерявшегося в лесу пенсионера

Столичные спасатели нашли 78-летнего пенсионера, который в Подмосковье ушел в лес за грибами и заблудился. Он сутки обходился без воды и еды.

Когда мужчина понял, что потерялся, он позвонил по телефону в службу 112. Однако отследить его местоположение из-за перебоев связи было невозможно, поэтому к поискам подключили авиацию. Услышав звуки вертолета, пенсионер сориентировал пилота, помахав оранжевой курткой.

Подробнее – в программе "Московский патруль".