Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 10:36

Происшествия

Полиция Сочи начала поиски пропавшей 19-летней девушки из Коломны

Фото: телеграм-канал "Типичный Сочи"

Правоохранители проводят разыскные мероприятия после пропажи 19-летней девушки в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Девушка перестала выходить на связь с родными 3 сентября. Тогда она прилетела из Коломны в Сочи. В СМИ и соцсетях появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как туристка садится в такси, которое ожидало ее у аэропорта.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края присоединился к поисковой операции.

Ранее в Иркутске пропал судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. По данным СМИ, мужчина перестал выходить на связь с родными 3 сентября.

По предварительным данным, речь идет про Николая Курца. По словам местных жителей, в последний раз мужчину видели на мосту через Ангару.

Новости регионов: спасатели нашли 4 грибников, заблудившихся в лесу Сахалина

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика