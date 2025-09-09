Полиция Сочи начала поиски пропавшей 19-летней девушки из Коломны

Фото: телеграм-канал "Типичный Сочи"

Правоохранители проводят разыскные мероприятия после пропажи 19-летней девушки в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Девушка перестала выходить на связь с родными 3 сентября. Тогда она прилетела из Коломны в Сочи. В СМИ и соцсетях появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как туристка садится в такси, которое ожидало ее у аэропорта.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края присоединился к поисковой операции.

Ранее в Иркутске пропал судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. По данным СМИ, мужчина перестал выходить на связь с родными 3 сентября.

По предварительным данным, речь идет про Николая Курца. По словам местных жителей, в последний раз мужчину видели на мосту через Ангару.