ТАСС: в Иркутске пропал судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа пропал в Иркутске несколько дней назад, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В Иркутске ведутся поиски судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, который пропал 3 сентября", – рассказали собеседники журналистов.

До этого в соцсетях региона распространилась информация об исчезновении судьи Николая Курца. По словам местных жителей, в последний раз мужчину видели на мосту через Ангару.

Ранее в волгоградском Камышине было найдено тело федерального судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемый в преступлении задержан. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью.