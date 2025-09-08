Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 11:53

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: в Иркутске пропал судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа

В Иркутске пропал судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа – СМИ

Фото: depositphotos/blinow61

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа пропал в Иркутске несколько дней назад, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В Иркутске ведутся поиски судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, который пропал 3 сентября", – рассказали собеседники журналистов.

До этого в соцсетях региона распространилась информация об исчезновении судьи Николая Курца. По словам местных жителей, в последний раз мужчину видели на мосту через Ангару.

Ранее в волгоградском Камышине было найдено тело федерального судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемый в преступлении задержан. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика