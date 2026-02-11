Форма поиска по сайту

Новости

Новости

11 февраля, 11:51

Происшествия

Уголовное дело об убийстве амурского тигра возбудили в Приморье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Прокуратура в Приморье признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства амурского тигра. Об этом сообщило региональное ведомство в телеграм-канале.

Туша животного была обнаружена 11 февраля в 29 километрах от поселка городского типа Терней с признаками насильственной смерти. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее пять рыбаков незаконно выловили в Керченском проливе краснокнижных осетра и белугу. Мужчины знали, что эти виды рыб занесены в Красную книгу России, но поместили улов в лодку и, прибыв на берег, спрятали под сетями.

Незаконный улов обнаружили и изъяли региональные пограничники ФСБ. Рыбаки свою вину не признали, однако суд вынес им обвинительный приговор по факту незаконной добычи особо ценных видов животных, совершенной организованной группой.

В результате одного из рыбаков приговорили к 5 годам 2 месяцам лишения свободы, а четырех других – к 5 годам. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

происшествия животные регионы

