Фото: телеграм-канал Mash

Шесть подростков доставили в отдел полиции после массовой драки в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Ранее в местных телеграм-каналах распространилось видео с дракой, участниками которой предположительно стали школьники из Махачкалы. На кадрах запечатлены несколько подростков, жестоко избивающих двух сверстников, лежащих на земле. В связи с инцидентом Следственное управление СК РФ по Дагестану и прокуратура республики начали проверку.

В ведомстве уточнили, что МВД также организовало проверочные мероприятия по инциденту, произошедшему на улице Имама Шамиля. Там же добавили, что один из подростков госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Ранее полиция Сочи начала проверку после публикации видеоролика в Сети, на котором видна драка с участием нескольких человек. Инцидент произошел у канатной дороги горнолыжного курорта.

В итоге были задержаны четверо туристов. Причину конфликта мужчины объяснить не смогли, в итоге каждого из них привлекли к административной ответственности.

