МВД опровергло информацию о беспорядках с участием мигрантов в Перми

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция опровергла информацию о массовых беспорядках с участием мигрантов в Перми. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в своем телеграм-канале.

Ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ информацию, что в правобережном микрорайоне Новый Крым работающие на заводе иностранцы устроили беспорядки.

В МВД заявили, что в настоящее время правоохранители проводят плановую работу по охране общественного порядка, а журналистов попросили не поддаваться на провокационные заявления.

Ранее драка произошла у торгового центра в микрорайоне Губернском подмосковного Чехова. В ходе конфликта пострадали двое человек.

В результате сотрудники полиции задержали свыше 30 мигрантов, которые могут быть причастны к происшествию. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ.

