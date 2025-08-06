06 августа, 15:34Регионы
МВД опровергло информацию о беспорядках с участием мигрантов в Перми
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полиция опровергла информацию о массовых беспорядках с участием мигрантов в Перми. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в своем телеграм-канале.
Ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ информацию, что в правобережном микрорайоне Новый Крым работающие на заводе иностранцы устроили беспорядки.
В МВД заявили, что в настоящее время правоохранители проводят плановую работу по охране общественного порядка, а журналистов попросили не поддаваться на провокационные заявления.
Ранее драка произошла у торгового центра в микрорайоне Губернском подмосковного Чехова. В ходе конфликта пострадали двое человек.
В результате сотрудники полиции задержали свыше 30 мигрантов, которые могут быть причастны к происшествию. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ.
