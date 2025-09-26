Кассир задержана за мошенничество с продажей билетов на концерт "Руки вверх!" в Туле

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники полиции Тулы задержали кассира, которая подозревается в мошенничестве при продаже билетов на концерт группы "Руки вверх!". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленница не внесла на счет устроителей концерта денежные средства за официально проданные билеты. Другую их часть она продала без внесения соответствующих отметок в базу данных", – указала Волк.

Уточняется, что женщина присвоила себе полученные деньги и уже потратила их на личные нужды. В результате несколько десятков зрителей не смогли попасть на выступление.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, также устанавливается сумма причиненного ущерба и все обстоятельства происшествия.

По данным издания ТСН24, от действий злоумышленницы могли пострадать порядка сотни человек. Уточняется, что продававшая билеты женщина брала деньги за бронь и обещала прислать билеты, когда они придут ей на почту. При этом пропуск на мероприятие, прошедшее 25 сентября, она предлагала приобрести с большой скидкой.

Как рассказали пострадавшие, они купили билеты "через универмаг". Журналисты предположили, что реализовать билеты со скидкой могли через неназванный профсоюз, которому предоставляют проход на концерт.

В итоге кому-то удалось попасть на мероприятие, но часть пострадавших "развернули" у кассы. Организаторы концерта указали, что предполагаемая организатор аферы была уволена еще весной. По их данным, женщина могла продолжать пользоваться рабочим телефоном, представляясь профкомом и предлагая скидки на концерт.

Обманутые зрители попросили организаторов все же пустить их на танцпол, но сначала получили отказ. В какой-то момент им все же разрешили войти внутрь, но к тому моменту часть пострадавших уже ушла.

