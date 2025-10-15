В Москве открылась фотовыставка о женщинах, победивших рак груди

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичных центрах амбулаторной онкологической помощи открылась фотовыставка "Химия была, но мы расстались", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, сообщили Москве 24 в департаменте здравоохранения столицы.

"Выставка служит мотивацией и стимулом к успешному излечению, а также символом надежды и напоминанием о важности ранней диагностики", – отметили в пресс-службе.

Героини съемки – женщины, победившие болезнь и находящиеся в ремиссии. Они рассказали свои истории и поделились мыслями и эмоциями, которые были с ними на пути к выздоровлению.

День борьбы с раком груди отмечается во всем мире 15 октября. Дата была учреждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы привлекать внимание общественности к болезни, напоминать про важность обследований, а также поддерживать тех, кто с ней столкнулся.

Кто находится в зоне риска, как проходит лечение и какие заблуждения существуют вокруг этого заболевания – читайте в материале Москва 24.