07 октября, 07:45

Безопасность

В РФ мошенники придумали новую схему обмана пользователей маркетплейсов

В РФ появилась новая схема телефонного мошенничества, связанная с маркетплейсами. Аферисты представляются сотрудниками службы доставки или поддержки популярных площадок и сообщают, что на имя жертвы якобы поступила посылка.

Когда человек отвечает, что ничего не заказывал, злоумышленники предлагают "проверить информацию" и просят продиктовать код из СМС. Получив эти данные, они приобретают доступ к аккаунту на маркетплейсе, где могут украсть банковскую информацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

