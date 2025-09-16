Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские вновь закрыли "наливайку" в подмосковной Андреевке

"Московский патруль": полицейские вновь закрыли "наливайку" в подмосковной Андреевке

"Московский патруль": в Домодедово задержали россиянина со старинными чертежами скрипок

Новости регионов: суд в Нальчике арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе

Владельцы сгоревших вещей в пожаре на складе "Чердак" пожаловались на ущерб

3 автомобиля столкнулись на 3-й Фрунзенской улице в Москве

Жительница Омска протаранила 8 машин после ссоры с молодым человеком

Новости мира: нашествие акул заметили в Египте

Десятки жителей Подмосковья обвинили турагентство в мошенничестве

Новости регионов: учения "Запад-2025" прошли в Баренцевом море

Сервис "Чердак" объявил о расследовании пожара на складе в Подмосковье

В подмосковной Андреевке полицейские вновь закрыли "наливайку", деятельность которой была пресечена несколько месяцев назад.

На заведение под названием "Барбосс" правоохранители обратили внимание после жалоб местных жителей. Тогда информацией об алкоточке заинтересовались в Следственном комитете, ситуацию взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. "Наливайка" после этого действительно закрылась.

Однако недавно выяснилось, что заведение продолжает работать по ночам. Общественники вновь вызвали полицию, которая организовала проверку. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика