"Московский патруль": полицейские вновь закрыли "наливайку" в подмосковной Андреевке

В подмосковной Андреевке полицейские вновь закрыли "наливайку", деятельность которой была пресечена несколько месяцев назад.

На заведение под названием "Барбосс" правоохранители обратили внимание после жалоб местных жителей. Тогда информацией об алкоточке заинтересовались в Следственном комитете, ситуацию взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. "Наливайка" после этого действительно закрылась.

Однако недавно выяснилось, что заведение продолжает работать по ночам. Общественники вновь вызвали полицию, которая организовала проверку. Подробнее – в программе "Московский патруль".