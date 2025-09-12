12 сентября, 21:35Безопасность
"Московский патруль": москвичам рассказали об охранной системе Росгвардии в авто
Сотрудники столичной Росгвардии провели учения в одном из спальных районов Москвы. Согласно легенде, на парковке между двумя мужчинами происходит словесная перепалка из-за поцарапанного автомобиля.
Один из участников конфликта вооружен ножом. Испуганный водитель, авто которого оборудовано охранной системой Росгвардии, нажимает тревожную кнопку. После этого правоохранители прибывают на место и задерживают вооруженного гражданина.
В настоящее время под охраной Росгвардии находятся более 2,5 тысячи транспортных средств. За девять месяцев этого года с них поступило больше тысячи тревожных сообщений.
Подробнее – в программе "Московский патруль".