12 сентября, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": москвичам рассказали об охранной системе Росгвардии в авто

Сотрудники столичной Росгвардии провели учения в одном из спальных районов Москвы. Согласно легенде, на парковке между двумя мужчинами происходит словесная перепалка из-за поцарапанного автомобиля.

Один из участников конфликта вооружен ножом. Испуганный водитель, авто которого оборудовано охранной системой Росгвардии, нажимает тревожную кнопку. После этого правоохранители прибывают на место и задерживают вооруженного гражданина.

В настоящее время под охраной Росгвардии находятся более 2,5 тысячи транспортных средств. За девять месяцев этого года с них поступило больше тысячи тревожных сообщений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
