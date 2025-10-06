"Деньги 24": мошенники стали рассылать россиянам уведомления о новом налоге

В МВД сообщили, что мошенники стали рассылать россиянам на электронную почту письма от имени банков с уведомлениями о якобы новом налоге.

В этих сообщениях утверждается, что с банковских счетов жертв скоро будет списан новый налог. Чтобы этого не произошло, якобы необходимо срочно зайти в личный кабинет и подписать заявление на отказ от платежей. В противном случае каждый месяц будет списываться значительная сумма.

Как выяснили в полиции, при переходе по представленной в письме ссылке, откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет Мошенники получают эти данные, вводят их на настоящем сайте банка и открывают себе доступ к личному кабинету пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.