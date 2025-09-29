29 сентября, 23:00Безопасность
Подмосковная прокуратура выпустила социальный ролик о мошенниках
Прокуратура Подмосковья выпустила социальный ролик, призывающий граждан не отвечать на звонки мошенников, чтобы "не быть лохом". Видео быстро стало вирусным и активно обсуждается в соцсетях.
В центре сюжета житель Подмосковья, которого злоумышленники пытаются вовлечь в вымышленную спецоперацию, а вместо помощи миру он оказывается обвиненным в пособничестве террористам.
