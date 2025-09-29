Форма поиска по сайту

29 сентября, 23:00

Безопасность

Подмосковная прокуратура выпустила социальный ролик о мошенниках

Подмосковная прокуратура выпустила социальный ролик о мошенниках

Новости регионов: в Калининградской области сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-100

В Лужниках прошел открытый чемпионат по боевому развертыванию

Москвичам рассказали о том, кто такие народные дружинники

"Московский патруль": сотрудники столичной ГАИ проверили междугородний транспорт

Сессия Альянса по защите детей в цифровой среде прошла в Москве

Собянин: два новых подразделения пожарных и спасателей начали работать в Москве

Мошенники стали проводить видеоконференции в Zoom с фальшивыми силовиками

Детские сим-карты с набором безопасных ограничений предложили выпустить в России

"Московский патруль": капремонт завершился в здании Росгвардии в Москве

Прокуратура Подмосковья выпустила социальный ролик, призывающий граждан не отвечать на звонки мошенников, чтобы "не быть лохом". Видео быстро стало вирусным и активно обсуждается в соцсетях.

В центре сюжета житель Подмосковья, которого злоумышленники пытаются вовлечь в вымышленную спецоперацию, а вместо помощи миру он оказывается обвиненным в пособничестве террористам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

