Подмосковная прокуратура выпустила социальный ролик о мошенниках

Прокуратура Подмосковья выпустила социальный ролик, призывающий граждан не отвечать на звонки мошенников, чтобы "не быть лохом". Видео быстро стало вирусным и активно обсуждается в соцсетях.

В центре сюжета житель Подмосковья, которого злоумышленники пытаются вовлечь в вымышленную спецоперацию, а вместо помощи миру он оказывается обвиненным в пособничестве террористам.

