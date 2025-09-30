Форма поиска по сайту

30 сентября, 21:15

Безопасность

Крупные банки России запустят тревожную кнопку для клиентов

Крупные банки России запустят тревожную кнопку для клиентов

С 1 октября крупные банки страны запустят для своих клиентов специальную тревожную кнопку. Соответствующее требование предусмотрено положением Банка России.

Новый функционал позволит жертвам мошенников дистанционно подавать заявление. Кроме того, банки должны будут предоставлять пострадавшим электронную справку о мошеннической операции. Такой документ необходим для обращения в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоАлексей Лазаренко

