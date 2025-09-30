Крупные банки России запустят тревожную кнопку для клиентов

С 1 октября крупные банки страны запустят для своих клиентов специальную тревожную кнопку. Соответствующее требование предусмотрено положением Банка России.

Новый функционал позволит жертвам мошенников дистанционно подавать заявление. Кроме того, банки должны будут предоставлять пострадавшим электронную справку о мошеннической операции. Такой документ необходим для обращения в полицию.

