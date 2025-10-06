Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 07:27

Безопасность

В РФ аферисты стали использовать интеграцию платежных систем ботов в Telegram

Фото: 123RF/burdnik

В России мошенники начали использовать функции ботов в Telegram по интеграции с платежными системами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Как пояснили в ведомстве, отмечается противоправное использование программного обеспечения (ПО) мессенджера.

"Используют такие функции, как прием и обработка сообщений по заданному алгоритму, интеграция с платежными системами для приема денежных средств и генерация форм для ввода данных и одноразовых кодов", – заявили в министерстве.

В МВД уточнили, что интерес к ботам со стороны мошенников обусловлен высокой доступностью и простотой создания.

Ранее россиян предупредили о другой схеме мошенничества в мессенджере Telegram. Она заключается в предложении якобы выгодного обмена валюты. Злоумышленники создают чаты и боты, обещая более выгодные условия, чем банки и лицензированные обменные пункты. В МВД призвали граждан к осторожности.

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом обмена валют

Читайте также


безопасность

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика