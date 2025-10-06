06 октября, 07:27Безопасность
В РФ аферисты стали использовать интеграцию платежных систем ботов в Telegram
Фото: 123RF/burdnik
В России мошенники начали использовать функции ботов в Telegram по интеграции с платежными системами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Как пояснили в ведомстве, отмечается противоправное использование программного обеспечения (ПО) мессенджера.
"Используют такие функции, как прием и обработка сообщений по заданному алгоритму, интеграция с платежными системами для приема денежных средств и генерация форм для ввода данных и одноразовых кодов", – заявили в министерстве.
В МВД уточнили, что интерес к ботам со стороны мошенников обусловлен высокой доступностью и простотой создания.
Ранее россиян предупредили о другой схеме мошенничества в мессенджере Telegram. Она заключается в предложении якобы выгодного обмена валюты. Злоумышленники создают чаты и боты, обещая более выгодные условия, чем банки и лицензированные обменные пункты. В МВД призвали граждан к осторожности.
