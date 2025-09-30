Росгвардейцы оказали помощь мужчине с травмами головы в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь находившемуся без сознания мужчине в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление Росгвардии.

Уточняется, что патруль обнаружил его на Каланчевской улице. Он лежал на тротуаре без сознания, а на его лице были гематомы. Росгвардейцы оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду медиков, приведя его в чувство.

"Прибывшие медики приняли решение о его госпитализации", – рассказали в пресс-службе.

Ранее мужчина ударил ногой в лицо прохожего в подуличном переходе станции метро "Варшавская". Он нанес удар незнакомцу умышленно в результате конфликта, возникшего в переходе. Потерпевший получил телесные повреждения. После произошедшего в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о побоях.

