15 октября, 07:45

Общество

В России предложили автоматически ставить детей в очередь в детсады и школы

В России предложили автоматически ставить детей в очередь в детские сады и школы при регистрации рождения. Сейчас в эти учреждения зачисляют только на основании личного заявления родителей и только при наличии свободных мест.

При этом родителям приходится собирать множество документов, лично посещать департамент образования или заполнять форму на портале "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

