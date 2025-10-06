06 октября, 04:15Политика
"Новости дня": в Госдуме предложили запретить держать в квартирах опасные породы собак
В Госдуме предложили запретить держать в квартирах потенциально опасные породы собак. Авторы инициативы объяснили, что случаи нападения таких собак на людей растут.
Инциденты происходят, в том числе, в лифтах и подъездах многоквартирных домов, а также во дворах, где гуляют дети, и в других общественных местах. По словам депутатов, поведение таких собак непредсказуемо, даже если ранее не было признаков агрессии.
