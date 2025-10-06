Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 04:15

Политика

"Новости дня": в Госдуме предложили запретить держать в квартирах опасные породы собак

"Новости дня": в Госдуме предложили запретить держать в квартирах опасные породы собак

Российская армия приступила к освобождению Северска в ДНР

Оппозиционное движение победило на парламентских выборах в Чехии

Новости мира: россиянка погибла при наводнении в Болгарии

Новости мира: протестующие ворвались на территорию президентской резиденции в Тбилиси

Новости регионов: автобус с пассажирами врезался в бетонный забор в Минске

Российские войска освободили семь населенных пунктов за неделю

Российских туристов призвали соблюдать осторожность в Марокко на фоне протестов

"Вопрос спорный": в России хотят ввести учет и маркировку домашних животных

Путин отметил мужество и отвагу участников СВО

В Госдуме предложили запретить держать в квартирах потенциально опасные породы собак. Авторы инициативы объяснили, что случаи нападения таких собак на людей растут.

Инциденты происходят, в том числе, в лифтах и подъездах многоквартирных домов, а также во дворах, где гуляют дети, и в других общественных местах. По словам депутатов, поведение таких собак непредсказуемо, даже если ранее не было признаков агрессии.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
политикаживотныевидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика