"Роскосмос" показал накрывший Москву циклон "Барбара"

"Роскосмос" показал кадры циклона "Барбара", который бушует над Москвой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на госкорпорацию.

Вместе с аномалией в город пришли похолодание и обильные осадки. Эксперты посоветовали москвичам быть готовыми к непогоде и следить за прогнозами.

За прошедшие сутки, 13 октября, в Московском регионе местами выпало 80% месячной нормы осадков. Как уточнил синоптик Евгений Тишковец, был обновлен рекорд и в Коломне, где выпало 10 миллиметров дождя. При этом на главной метеостанции ВДНХ в Москве за сутки зафиксировали 15 литров воды на 1 квадратный метр.

В течение 14 октября в тылу циклона сохранится пасмурная погода. Временами ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный 3–8 метров в секунду.

Согласно данным метеоролога Александра Шувалова, во второй половине недели в Московском регионе прогнозируются заморозки. Однако устойчивого снежного покрова в ближайшее время ждать не стоит. Он сформируется не раньше второй половины ноября.

