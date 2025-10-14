Синоптик Тишковец: в Московском регионе за сутки местами выпало 80% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в Московском регионе местами выпало 80% месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, сейчас в регионе продолжаются аномальные дожди.

"Вчера за день местами (Н-Иерусалим) выпало по 49 литров небесной воды на метр площади, что составляет 80% от всего октябрьского объема небесной влаги. В Можайске установлен суточный рекорд осадков – 33 миллиметра (пал прежний рекорд 1960 года – 17 миллиметров)", – написал Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, был обновлен рекорд и в Коломне, где выпало 10 миллиметров дождя. При этом на главной метеостанции ВДНХ в Москве за сутки зафиксировали 15 литров воды на 1 квадратный метр.

Тишковец также добавил, что в столице сейчас холодно не по сезону, фактическая температура составляет 3,6 градуса.

"Пасмурно. Облака с нижней границей 300–600 метров. Дождь. Видимость 9 километров. Ветер западный, северо-западный 1 метр в секунду", – сказал синоптик.

Он отметил, что атмосферное давление составляет 740,7 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозу, в течение дня в тылу циклона сохранится пасмурная погода. Временами ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный 3–8 метров в секунду.

В дневные часы прогнозируется 3–6 градусов тепла, что на 3 градуса ниже нормы. Атмосферное давление продолжит расти и составит 743 миллиметра ртутного столба.

"До четверга (16 октября. – Прим. ред.) сохранится не по сезону холодная погода, и только к выходным температурный фон вернется в климатическое русло середины осени – столбики максимальных термометров поднимутся до 6–9 градусов", – заключил Тишковец.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что температура в столице вернется в климатическую норму в пятницу, 17 октября. По его данным, 14 октября температура будет на 4–5 градусов ниже нормы, 16-го числа в городе на короткое время прекратятся осадки.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что во второй половине недели в Московском регионе ожидаются заморозки. При этом эксперт уточнил, что устойчивого снежного покрова в ближайшее время ждать не стоит. Он сформируется не раньше второй половины ноября.

