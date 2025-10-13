Грибной бум начался в лесах столичного региона

Фото: depositphotos/mihtiander

В лесах столичного региона начался грибной бум, заявил кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с Агентством "Москва".

"Сейчас грибов аномально много для середины октября – на порядок больше, чем обычно, поэтому можно говорить о буме", – объяснил специалист.

Для роста грибам нужна влага. Последней сейчас достаточно из-за резких колебаний температур. Поэтому, указал Глазков, грибам хватает даже той влаги, которая появляется вместе с туманом и росой.

До этого эксперт по грибам Максим Дьяков рассказывал, что конец сезона сбора грибов в лесах Центральной России зависит от погоды. Пока температура воздуха остается выше нуля градусов, а почва сохраняет влажность, грибы будут расти. Но резкое похолодание или сухая погода остановит этот процесс.

При этом белый русский трюфель, который растет в Москве и Подмосковье, можно собирать вплоть до января. Эксперты считают, что гриб можно найти даже под снегом, хотя идеальным временем для его сбора считается октябрь.

