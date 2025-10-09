Миколог Дьяков: в лесах РФ продолжают расти осенние опята, польские грибы и рядовки

Фото: depositphotos/BalaguR

Конец сезона "тихой охоты" в лесах Центральной России зависит от погоды, рассказал RT эксперт по грибам, миколог Максим Дьяков.

По словам специалиста, пока температура остается выше 0, а почва сохраняет влажность, грибы будут продолжать расти. Однако резкое похолодание или отсутствие дождей немедленно остановит этот процесс.

"Из того, что можно собирать, – это осенние опята. Во-вторых, сейчас массово идет польский гриб. Также идут фиолетовые рядовки, но они на любителя. Грузди, волнушки", – поделился он.

Точную дату окончания сезона предсказать невозможно, подчеркнул миколог. По словам Дьякова, все зависит от погоды.

Ранее сообщалось, что в Московской области стартовал активный сезон сбора белого русского трюфеля. По словам кандидата биологических наук Павла Глазкова, эти грибы появляются с начала августа, а собирают их до января, даже под снегом.