В Московской области начался сезон сбора белого русского трюфеля

В Московской области стартовал активный сезон сбора белого русского трюфеля, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Он растет в том числе и в Москве, и в Московской области. Трюфели появляются с начала августа, и собирают их до января месяца. Даже под снегом их собирают. Сейчас как раз октябрь, идеальное время для сбора белого русского трюфеля", – приводит слова эксперта Агентство "Москва".

Как отметил Глазков, трюфели также можно искать во Владимирской области. Идеальный вариант для поисков – это лесополосы в полях.

При этом для поисков под снегом нужна специально обученная собака. Биолог пояснил, что с животным лучше всего отправляться на поиски трюфелей ночью.

"Потому что ночью прохладно, и собака лучше чувствует аутентичный запах трюфеля. То есть их собирают ночью из-за того, что собаке удобнее ночью искать", – пояснил Глазков.

По его словам, белый русский трюфель также можно искать визуально.

