E&E: грибы повлияли на эволюцию человека

Грибы играют важную роль в рационе приматов и могли быть также значимы для эволюции человека, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале Ecology and Evolution (E&E).

Ученые, которые провели свыше 50 тысяч наблюдений за питанием шимпанзе, павианов и краснохвостых мартышек в долине Исса в Танзании, выяснили, что все три вида регулярно употребляют грибы.

Например, для шимпанзе и мартышек они являются подстраховкой на случай дефицита фруктов, составляя около 2% рациона. При этом павианы едят грибы постоянно, зачастую предпочитая их другой пище. В некоторые месяцы грибы составляли более трети их рациона.

Это помогает видам избегать прямой конкуренции за еду и снижает количество конфликтов. Также это может объяснить, как ранние гоминиды, включая австралопитеков и человека умелого, адаптировались к жизни в саваннах и редколесьях, где плодовых деревьев было мало.

По словам авторов работы, фауна и флора Иссы напоминает тот ландшафт, в котором эволюционировали предки человека. Предположение о том, что ранние гоминиды действовали так же, как современные приматы, подтверждается и археологическими находками.

Например, в зубном налете неандертальцев возрастом около 40 тысяч лет были найдены следы грибов. Уточняется, что роль грибов в эволюции человека пока недооценена, поскольку грибы плохо сохраняются в ископаемом виде.

