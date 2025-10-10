Эксперт Тихомиров рассказал, где найти белый русский трюфель в Подмосковье

Белые русские трюфели можно найти в подмосковных лесах в октябре, рассказали эксперты. Куда отправиться на его поиски и какие еще грибы удастся отыскать поздней осенью, разбиралась Москва 24.

За трюфелем – в лесополосы

Сезон сбора белого русского трюфеля начался в Московской области, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, октябрь – идеальное время, чтобы отправиться на поиски этого гриба. Лучше всего это делать в лесополосах на полях. Гриб может вылезать наружу, поэтому визуально отыскать его достаточно просто. Но удачнее всего тихая охота проходит со специально обученной собакой. Правда, в этом случае идти в лес стоит в темное время суток.





Павел Глазков кандидат биологических наук Ночью прохладно, и собака лучше чувствует аутентичный запах трюфеля.

Помощь специально обученного животного особенно потребуется при сборе грибов под снегом. Сезон этого вида трюфелей идет вплоть до января, отметил биолог.

Эксперт журнала "Школа грибоводства" Александр Зименко добавил в беседе с Москвой 24, что в целом трюфели относятся к той серии грибов, которые ценятся не ради вкуса, а аромата. Их не готовят обычном способом, а либо чуть-чуть натирают сырыми в готовое блюдо, либо делают соусы. Такая же история происходит и с белым русским трюфелем, хотя у него нет таких сильных ароматов, как у дорогих европейских.

И вешенки, и опята

Белый русский трюфель можно найти и без помощи собак: иногда он выпирает беленьким бугорком из земли, рассказал Москве 24 автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

"Этот вид трюфеля не особо ценный. Черный летний трюфель, считающийся самым ценным в России, в Москве не растет, а только на юге вокруг Черного моря. Но собирать его нельзя, потому что он занесен в Красную Книгу", – отметил эксперт.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала про грибы Один раз я находил штук семь белых трюфелей в лесу под Домодедово. Обычно этот гриб растет в дубовых рощах и смешанном лесу именно под дубами. Можно поехать за ним еще, например, под Сергиев Посад.

В целом же осенью удастся собрать в подмосковных сосновых борах зеленую и штриховатую рядовку, белые лисички, подосиновики, а также белые и польский грибы. Последний такой же вкусный, как подберезовик и подосиновик. Он представляет собой толстый моховик, иногда даже похожий на белый гриб, подчеркнул Тихомиров.

"В смешанных лесах искать все это гораздо сложнее из-за упавшей листвы. Лучше всего отправляться в сосновый бор: там и чище, и влажность для грибов хорошая. Правда, таких мест в Московской области довольно мало, поэтому я обычно езжу во Владимирскую область под Гусь-Хрустальный", – рассказал эксперт.

Также октябрь – прекрасное время для поисков зимних опят, которые еще называют фламмулиной. Они ярко-оранжевые, растут пучками и по вкусу ничем не хуже, чем обычные осенние опята. Эти грибы любят осины и ивы, а также растут вокруг водоемов, отметил эксперт.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала про грибы Причем такие грибы прекрасно растут даже в декабре, когда идет снег. И если температура вдруг опускается ниже 0, они замерзают, а при оттепели отмерзают и снова продолжают рост.

Плюс эксперт отметил, что в смешанном лесу сейчас можно найти вешенки. Они растут на березах, осинах, поваленных деревьях и пеньках. По виду ничем не отличаются от магазинных, однако считаются более вкусными и ароматными.

В целом же грибной сезон закончится, когда температура установится ниже 0. Но зимние опята, вешенки даже при минусе можно собирать и жарить, заключил Тихомиров.

