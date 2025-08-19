Эксперт Тихомиров назвал необычные грибы, которые можно собирать в Подмосковье осенью

Фото: 123RF/iwciagr

Черные лисички и ежовик желтый можно найти в Подмосковье осенью. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

Ранее в лесах столичного региона заметили необычные грибы-зонтики, шляпки которых могут достигать в диаметре более 30 сантиметров. При этом гриб обладает "мясным" вкусом, сообщил "Московский комсомолец".

По словам Тихомирова, в целом осенью будет много более привычных грибов. Если же хочется попробовать что-то новое, можно набрать, например, черных лисичек.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала про грибы Многие из-за цвета принимают их за гнилые грибы, однако такие лисички считаются деликатесом. Особенно хорошо их сушить – раскрывается их нежный грибной аромат. Можно потом еще размолоть в порошок, благодаря чему получится отличная приправа.

Собирать черные лисички достаточно хлопотно, потому что они тонкие и легкие. Чтобы получить хотя бы килограмм, придется потрудиться, предупредил эксперт.

Кроме этого, он обратил внимание на ежовик желтый, который некоторые считают двойником лисички.

"Они действительно чем-то похожи, однако у ежовика не пластинки, а сосочки под шляпкой. Из-за этого он может показаться каким-то странным, но это абсолютно съедобный гриб, по вкусовым качествам очень похожий на лисичку", – отметил Тихомиров.



Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург посоветовал не вводить грибы в рацион детей до 3, а лучше даже до 12 лет. По его словам, у них еще слабо сформирована пищеварительная система, и такая тяжелая пища при частом употреблении может привести к гастриту.

