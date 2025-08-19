Эксперт Тихомиров назвал необычные грибы, которые можно собирать в Подмосковье осенью

19 августа, 18:02Общество
Фото: 123RF/iwciagr
Черные лисички и ежовик желтый можно найти в Подмосковье осенью. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.
Ранее в лесах столичного региона заметили необычные грибы-зонтики, шляпки которых могут достигать в диаметре более 30 сантиметров. При этом гриб обладает "мясным" вкусом, сообщил "Московский комсомолец".
По словам Тихомирова, в целом осенью будет много более привычных грибов. Если же хочется попробовать что-то новое, можно набрать, например, черных лисичек.
Собирать черные лисички достаточно хлопотно, потому что они тонкие и легкие. Чтобы получить хотя бы килограмм, придется потрудиться, предупредил эксперт.
Кроме этого, он обратил внимание на ежовик желтый, который некоторые считают двойником лисички.
"Они действительно чем-то похожи, однако у ежовика не пластинки, а сосочки под шляпкой. Из-за этого он может показаться каким-то странным, но это абсолютно съедобный гриб, по вкусовым качествам очень похожий на лисичку", – отметил Тихомиров.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург посоветовал не вводить грибы в рацион детей до 3, а лучше даже до 12 лет. По его словам, у них еще слабо сформирована пищеварительная система, и такая тяжелая пища при частом употреблении может привести к гастриту.