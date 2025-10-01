Стоматолог Балакирева: энзимные зубные пасты способствуют уменьшению зубов

В Сети набрали популярность энзимные зубные пасты, которые обещают мгновенный отбеливающий эффект. Однако стоматологи предупредили, что после их использования в будущем придется ставить виниры. Почему так происходит и как выбрать идеальную зубную пасту, расскажет Москва 24.

"Ужасно отдает мылом"

Фото: телеграм-канал Mash

Среди молодежи активно распространяется новый тренд: зумеры массово переходят на энзимные зубные пасты. Как сообщил телеграм-канал Mash, производители обещают мгновенный ослепительный эффект "как после профессионального отбеливания". Однако на практике ферменты и абразивные компоненты постепенно разрушают зубную эмаль.

По данным СМИ, первые несколько месяцев использования действительно создают иллюзию результата – зубы визуально светлеют. Однако через полгода стоматологи начинают фиксировать тревожные последствия: повышенную хрупкость зубов, болезненную реакцию на холодную и горячую пищу, изменение прикуса и постепенное разрушение зубной ткани.

Активные фториды и ферменты в составе таких паст ускоряют процесс деминерализации, открывая путь болезнетворным бактериям, рассказали стоматологи журналистам. Это приводит к быстрому развитию кариеса, пульпита и периодонтита, а в запущенных случаях может пострадать даже костная ткань и возникнуть риск сепсиса.

Несмотря на это, сотни вариантов таких паст легко найти в российских маркетплейсах: цены на тюбик варьируются от 200 до 1 000 рублей.

"Вот это да! Я много перепробовала разных паст, но чтоб такой эффект с первого применения, у меня впервые"; "Это не просто отбеливающая паста, а настоящее инновационное решение для ухода за полостью рта"; "Налета на зубах нет до самого вечера", – отметили пользователи в отзывах.

Однако у многих покупателей прямо противоположные отзывы о товаре.





пользователь маркетплейса Не было печали. Из плюсов только то, что не выпали зубы, потому что десны кровить начали очень сильно.

При этом другие в лучшем случае подчеркнули, что не заметили никакого эффекта.

"Ужасно отдает мылом. Чувствительность зубов не ушла, цвет эмали тоже не сказать чтоб как-то вообще изменился," – написал один из покупателей.

"Ананас ест вас"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эффективность энзимных паст сильно преувеличена. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.





Александр Ходос биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Ферменты с протеолитической активностью, такие как папаин или бромелаин, действительно расщепляют белки. Но по принципу "пока вы едите ананас, ананас ест вас": они разъедают не только налет, но и слизистую оболочку, нарушая микрофлору.

Кроме того, ферменты воздействуют на разные участки зуба неравномерно, что дает "пятнистый" результат. Исправить это можно только абразивной пастой, что еще больше повреждает эмаль, подчеркнул эксперт.

"Из-за просвечивающего дентина вместо белых зубов получаются желтые. Также возникает высокая чувствительность", – объяснил Александр Ходос.

Еще одна альтернатива энзимным и абразивным пастам – вариант с химическими отбеливающими веществами. Они менее разрушительны для эмали, но тоже образуют микротрещины и раздражают слизистую, нарушая микробиом полости рта. При этом их эффективность ниже, чем у тех же абразивных паст, заключил биохимик.

Ежедневное использование энзимных паст, в свою очередь, приведет к клиновидным эффектам – когда эмаль "уходит" возле десен. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.





Мария Балакирева врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России В таких случаях не рекомендуется ставить пломбу из-за ее последующей усадки. Потребуется установка виниров, а это дорогостоящая процедура.

"Как стоматолог, я вообще не рекомендую использовать такие пасты для ежедневного ухода. Особенно популярные в соцсетях, которые снимают не только налет, но и поверхность эмали, вымывая важные органические вещества. Со временем это приводит к уменьшению высоты эмали, и через несколько месяцев пациенты замечают, что зубы стали мельче", – сказала специалист.

По ее словам, для подбора зубной пасты лучше обратиться к специалисту, который подберет подходящую пасту с учетом состояния зубов – фторсодержащую или без фтора, для парадонта или просто гигиеническую с приятным запахом для удаления налета и пищевых остатков.

"Однако одной пасты недостаточно: для полноценного ухода необходимо пользоваться ирригатором, который сильным напором воды очищает труднодоступные места между зубами, а также флоссами. Но не зубочистками, чтобы не травмировать десну", – добавила Балакирева.

При этом врач-стоматолог Артур Тумашевич отметил в беседе с Москвой 24, что главная проблема энзимных зубных паст заключается в их недостаточной изученности.





Артур Тумашевич врач-стоматолог Это не до конца исследованная группа средств гигиены. Энзимы добавляют не только в стоматологические средства, но и в составы для очистки поверхностей, включая стиральные порошки. Однако для полости рта такая технология применения недостаточно исследована.

"Вторая проблема – разнородный состав этих паст, где могут присутствовать различные группы пептидов или разрекламированные компоненты без клинически подтвержденных исследований. Некоторые энзимы схожи с содержащимися в слюне, но их точная концентрация в нужном участке не контролируется", — добавил Тумашевич.

Кроме того, нет точных данных об использовании этих паст при наличии кариозных дефектов. Не исключено, что они могут усугублять чувствительность в пораженных зонах. Также существует риск аллергии на энзимы как на чужеродный белок, заключил Тумашевич.

