01 октября, 18:37

Общество
Стоматолог Балакирева: энзимные зубные пасты способствуют уменьшению зубов

"Десны кровят": в чем опасность популярных в Сети энзимных зубных паст

В Сети набрали популярность энзимные зубные пасты, которые обещают мгновенный отбеливающий эффект. Однако стоматологи предупредили, что после их использования в будущем придется ставить виниры. Почему так происходит и как выбрать идеальную зубную пасту, расскажет Москва 24.

"Ужасно отдает мылом"

Фото: телеграм-канал Mash

Среди молодежи активно распространяется новый тренд: зумеры массово переходят на энзимные зубные пасты. Как сообщил телеграм-канал Mash, производители обещают мгновенный ослепительный эффект "как после профессионального отбеливания". Однако на практике ферменты и абразивные компоненты постепенно разрушают зубную эмаль.

По данным СМИ, первые несколько месяцев использования действительно создают иллюзию результата – зубы визуально светлеют. Однако через полгода стоматологи начинают фиксировать тревожные последствия: повышенную хрупкость зубов, болезненную реакцию на холодную и горячую пищу, изменение прикуса и постепенное разрушение зубной ткани.

Активные фториды и ферменты в составе таких паст ускоряют процесс деминерализации, открывая путь болезнетворным бактериям, рассказали стоматологи журналистам. Это приводит к быстрому развитию кариеса, пульпита и периодонтита, а в запущенных случаях может пострадать даже костная ткань и возникнуть риск сепсиса.

Несмотря на это, сотни вариантов таких паст легко найти в российских маркетплейсах: цены на тюбик варьируются от 200 до 1 000 рублей.

"Вот это да! Я много перепробовала разных паст, но чтоб такой эффект с первого применения, у меня впервые"; "Это не просто отбеливающая паста, а настоящее инновационное решение для ухода за полостью рта"; "Налета на зубах нет до самого вечера", – отметили пользователи в отзывах.

Однако у многих покупателей прямо противоположные отзывы о товаре.

Не было печали. Из плюсов только то, что не выпали зубы, потому что десны кровить начали очень сильно.
пользователь маркетплейса

При этом другие в лучшем случае подчеркнули, что не заметили никакого эффекта.

"Ужасно отдает мылом. Чувствительность зубов не ушла, цвет эмали тоже не сказать чтоб как-то вообще изменился," – написал один из покупателей.

"Ананас ест вас"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эффективность энзимных паст сильно преувеличена. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

Ферменты с протеолитической активностью, такие как папаин или бромелаин, действительно расщепляют белки. Но по принципу "пока вы едите ананас, ананас ест вас": они разъедают не только налет, но и слизистую оболочку, нарушая микрофлору.
Александр Ходос
биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека

Кроме того, ферменты воздействуют на разные участки зуба неравномерно, что дает "пятнистый" результат. Исправить это можно только абразивной пастой, что еще больше повреждает эмаль, подчеркнул эксперт.

"Из-за просвечивающего дентина вместо белых зубов получаются желтые. Также возникает высокая чувствительность", – объяснил Александр Ходос.

Еще одна альтернатива энзимным и абразивным пастам – вариант с химическими отбеливающими веществами. Они менее разрушительны для эмали, но тоже образуют микротрещины и раздражают слизистую, нарушая микробиом полости рта. При этом их эффективность ниже, чем у тех же абразивных паст, заключил биохимик.

Ежедневное использование энзимных паст, в свою очередь, приведет к клиновидным эффектам – когда эмаль "уходит" возле десен. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

В таких случаях не рекомендуется ставить пломбу из-за ее последующей усадки. Потребуется установка виниров, а это дорогостоящая процедура.
Мария Балакирева
врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России

"Как стоматолог, я вообще не рекомендую использовать такие пасты для ежедневного ухода. Особенно популярные в соцсетях, которые снимают не только налет, но и поверхность эмали, вымывая важные органические вещества. Со временем это приводит к уменьшению высоты эмали, и через несколько месяцев пациенты замечают, что зубы стали мельче", – сказала специалист.

По ее словам, для подбора зубной пасты лучше обратиться к специалисту, который подберет подходящую пасту с учетом состояния зубов – фторсодержащую или без фтора, для парадонта или просто гигиеническую с приятным запахом для удаления налета и пищевых остатков.

"Однако одной пасты недостаточно: для полноценного ухода необходимо пользоваться ирригатором, который сильным напором воды очищает труднодоступные места между зубами, а также флоссами. Но не зубочистками, чтобы не травмировать десну", – добавила Балакирева.

При этом врач-стоматолог Артур Тумашевич отметил в беседе с Москвой 24, что главная проблема энзимных зубных паст заключается в их недостаточной изученности.

Это не до конца исследованная группа средств гигиены. Энзимы добавляют не только в стоматологические средства, но и в составы для очистки поверхностей, включая стиральные порошки. Однако для полости рта такая технология применения недостаточно исследована.
Артур Тумашевич
врач-стоматолог

"Вторая проблема – разнородный состав этих паст, где могут присутствовать различные группы пептидов или разрекламированные компоненты без клинически подтвержденных исследований. Некоторые энзимы схожи с содержащимися в слюне, но их точная концентрация в нужном участке не контролируется", — добавил Тумашевич.

Кроме того, нет точных данных об использовании этих паст при наличии кариозных дефектов. Не исключено, что они могут усугублять чувствительность в пораженных зонах. Также существует риск аллергии на энзимы как на чужеродный белок, заключил Тумашевич.

Зудакова Татьяна

Зудакова Татьяна

