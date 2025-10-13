Росздравнадзор сообщил о достаточном количестве вакцины от ветрянки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 357 тысяч упаковок вакцин для профилактики ветряной оспы введено с начала года в гражданский оборот, что на 30% превышает показатель за весь 2024 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

По информации ведомства, остатки вакцины в обороте составляют 231 тысячу упаковок.

Кроме того, в Росздравнадзоре опровергли информацию об исключении вакцинации от ветряной оспы из Национального календаря профилактических прививок. В пресс-службе ведомства уточнили, что она никогда не входила в основной календарь, но включена в календарь прививок по эпидемическим показаниям, и решение о ее проведении принимается регионами.

Ранее в СМИ появилась информация, что в стране наблюдается всплеск заболеваемости ветрянкой. Утверждалось, что жители Башкирии, Татарстана, Краснодарского края и других регионов жалуются, что не могут привить детей даже в частных клиниках. Эксперты назвали причиной ухудшения эпидемиологической обстановки нехватку вакцины.

Аллерголог Елена Гучапшева раскрыла родителям важнейшие факты о детской ветрянке. По ее словам, инкубационный период может длиться до трех недель. Врач напомнила, что ветрянка передается воздушно-капельным путем. По скорости распространения эта болезнь находится на втором месте после ОРВИ.