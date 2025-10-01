Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в Москве

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В Москве зафиксировали снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Отмечается снижение уровня заболеваемости как среди совокупного населения, так и во всех возрастных группах. Эпидемические пороги не превышены", – говорится в публикации.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в столице на 39-й неделе 2025 года оценивается как стабильная. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена в основном респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов.

Роспотребнадзор напомнил о важности профилактических мероприятий и своевременных обращениях к врачу.

Ранее сообщалось, что заместитель президента РАО Геннадий Онищенко поддержал перевод работников на удаленный формат в сезон ОРВИ. По его словам, направление сотрудников на удаленную работу способно предотвратить заражение в коллективе.