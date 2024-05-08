Аллерголог Гучапшева: инкубационный период ветрянки у детей может длиться до 21 дня

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Инкубационный период ветрянки у детей может длиться до трех недель. Информацией об этом в беседе с News.ru поделилась детский аллерголог Елена Гучапшева, добавив, что это заболевание относится к числу заразных.

Врач напомнила, что ветрянка передается воздушно-капельным путем. По скорости распространения эта болезнь находится на втором месте после ОРВИ.

"Инкубационный период длится примерно 21 день. Заболевший человек заражает окружающих последние 10 дней инкубационного периода и в течение пяти-семи дней с момента появления последних элементов сыпи. Это важно знать, когда в семье несколько детей или ребенок посещает детское учреждение", – уточнила Гучапшева.

Специалист также обратила внимание родителей на то, что одним из первых симптомов ветрянки у ребенка станет повышение температуры до 39 градусов. На этом фоне на его теле появится пятнистая сыпь, которую будет сопровождать лихорадка. Врач уточнила, что покраснения могут возникнуть не только на любых участках тела, но и на слизистых оболочках и покрытой волосами части головы. По словам медика, этих пятен не будет только на ладонях и стопах.

Ранее аллерголог-иммунолог Анна Усачева рассказала, что укусы насекомых могут привести к аллергической реакции как у взрослых, так и у детей. Для снятия общей интоксикации организма врач посоветовала пить как можно больше жидкости. По ее словам, предпочтение лучше отдавать чистой негазированной воде, а в случае ухудшения состояния – незамедлительно вызывать скорую помощь.