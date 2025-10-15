Форма поиска по сайту

15 октября, 08:00

Общество

Роспотребнадзор может запретить продажу некоторых БАДов

Роспотребнадзор может запретить продажу некоторых БАДов

Всероссийский онлайн-зачет пройдет 28 октября

Увеличить свою зарплату в 2025 году смогли 36% россиян

Юристы объяснили, в каких случаях положена надбавка к зарплате

Россиянам напомнили про шестидневную рабочую неделю в октябре

В России предложили автоматически ставить детей в очередь в детсады и школы

В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных

"Утро": температура воздуха в Москве составит 5 градусов 15 октября

Автомобилистам в Москве советуют быть внимательнее из-за дождя и снега

"Новости дня": в России фиксируют рост заболеваемости ветрянкой

Роспотребнадзор может запретить продажу некоторых БАДов. Ведомство представило соответствующий для этого проект оснований.

Согласно ему, подобные продукты не должны стоять на полках магазинов, если в их составе есть запрещенные вещества, на пачке нет информации об изготовителе либо БАДы пытаются продать под видом пищевых добавок. Приказ предлагают ввести с 1 марта 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

