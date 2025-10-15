Роспотребнадзор может запретить продажу некоторых БАДов. Ведомство представило соответствующий для этого проект оснований.

Согласно ему, подобные продукты не должны стоять на полках магазинов, если в их составе есть запрещенные вещества, на пачке нет информации об изготовителе либо БАДы пытаются продать под видом пищевых добавок. Приказ предлагают ввести с 1 марта 2026 года.

