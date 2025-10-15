15 октября, 08:00Общество
Роспотребнадзор может запретить продажу некоторых БАДов
Роспотребнадзор может запретить продажу некоторых БАДов. Ведомство представило соответствующий для этого проект оснований.
Согласно ему, подобные продукты не должны стоять на полках магазинов, если в их составе есть запрещенные вещества, на пачке нет информации об изготовителе либо БАДы пытаются продать под видом пищевых добавок. Приказ предлагают ввести с 1 марта 2026 года.
