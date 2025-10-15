15 октября, 07:30Безопасность
На портале "Госуслуги" появилась новая функция "Доверенный контакт"
На портале "Госуслуги" добавили новую функцию "Доверенный контакт". Это дополнительная защита аккаунта от мошенников.
Таким доверенным контактом может стать совершеннолетний родственник или близкий человек. У него должна быть подтвержденная запись на "Госуслугах", а в личном кабинете - данные паспорта и актуальный номер телефона. Опцию можно найти в разделе "Безопасность".
