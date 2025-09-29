Депутат Свинцов: введение страхового налога на утечку личных данных контрпродуктивно

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Установление компенсаций жертвам утечек персональных данных достаточно сложно и контрпродуктивно, заявил в беседе с Москвой 24 заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Речь идет об инициативе, согласно которой в России предлагается ввести гарантированные выплаты пострадавшим от утечек информации. Операторов могут обязать страховать риски или создавать фонд для выплат пострадавшим. Нарушение будет фиксировать Роскомнадзор, а граждане смогут подавать заявление о компенсации на портале "Госуслуги".

Свинцов отметил, что подобное решение приведет к необходимости обложить все профильные компании квазиналогом, что станет дополнительной нагрузкой для бизнеса. При этом подтверждать, откуда произошли утечки, сложно и дорого, указал депутат.

Он добавил, что 99% персональных данных граждан "уже давно" находятся в интернете, поэтому главной задачей в таких условиях становится повышение цифровой гигиены россиян.

"У нас каждый интернет-магазин или портал – практически все запрашивают персональные данные в автоматическом режиме. И зачастую ты не можешь воспользоваться услугой, если не нажмешь галочку "согласен". Поэтому необходимо уходить от этого и полностью переходить к анонимным форматам", – считает Свинцов.

Он предложил схему, согласно которой человек будет один раз регистрироваться на портале "Госуслуги", после чего все операторы данных будут получать обезличенный код и работать с ним, а не с электронными почтами, телефонами и ФИО россиян. Таким образом, информация будет скрыта на стадии государственного учета и контроля.

При этом средства, которые могли бы быть потрачены на страховые выплаты, лучше инвестировать для перехода компаний на отечественные цифровые решения, уверен депутат.

"Все проблемы по этому вопросу в основном связаны с тем, что бизнес использует западные технологии, в том числе в вопросе кибербезопасности, однако все это "дырявое". И наши враги с легкостью это взламывают", – резюмировал Свинцов.

Ранее в МВД рассказывали, что существует пять уровней защиты аккаунтов в интернете. Нулевой уровень называется "никакой". Он подразумевает, что на всех аккаунтах установлен один пароль, который хранится в документе с названием "пароль".

Второй уровень, он же усиленный, означает, что во всех аккаунтах включена двухфакторная аутентификация. Пользователь при этом планирует использовать коды из спецприложений или электронные ключи, поскольку их сложнее украсть.

