29 сентября, 13:23

Политика
Депутат Свинцов: введение страхового налога на утечку личных данных контрпродуктивно

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Установление компенсаций жертвам утечек персональных данных достаточно сложно и контрпродуктивно, заявил в беседе с Москвой 24 заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Речь идет об инициативе, согласно которой в России предлагается ввести гарантированные выплаты пострадавшим от утечек информации. Операторов могут обязать страховать риски или создавать фонд для выплат пострадавшим. Нарушение будет фиксировать Роскомнадзор, а граждане смогут подавать заявление о компенсации на портале "Госуслуги".

Свинцов отметил, что подобное решение приведет к необходимости обложить все профильные компании квазиналогом, что станет дополнительной нагрузкой для бизнеса. При этом подтверждать, откуда произошли утечки, сложно и дорого, указал депутат.

Он добавил, что 99% персональных данных граждан "уже давно" находятся в интернете, поэтому главной задачей в таких условиях становится повышение цифровой гигиены россиян.

"У нас каждый интернет-магазин или портал – практически все запрашивают персональные данные в автоматическом режиме. И зачастую ты не можешь воспользоваться услугой, если не нажмешь галочку "согласен". Поэтому необходимо уходить от этого и полностью переходить к анонимным форматам", – считает Свинцов.

Он предложил схему, согласно которой человек будет один раз регистрироваться на портале "Госуслуги", после чего все операторы данных будут получать обезличенный код и работать с ним, а не с электронными почтами, телефонами и ФИО россиян. Таким образом, информация будет скрыта на стадии государственного учета и контроля.

При этом средства, которые могли бы быть потрачены на страховые выплаты, лучше инвестировать для перехода компаний на отечественные цифровые решения, уверен депутат.

"Все проблемы по этому вопросу в основном связаны с тем, что бизнес использует западные технологии, в том числе в вопросе кибербезопасности, однако все это "дырявое". И наши враги с легкостью это взламывают", – резюмировал Свинцов.

Ранее в МВД рассказывали, что существует пять уровней защиты аккаунтов в интернете. Нулевой уровень называется "никакой". Он подразумевает, что на всех аккаунтах установлен один пароль, который хранится в документе с названием "пароль".

Второй уровень, он же усиленный, означает, что во всех аккаунтах включена двухфакторная аутентификация. Пользователь при этом планирует использовать коды из спецприложений или электронные ключи, поскольку их сложнее украсть.

политикабезопасностьтехнологииэксклюзив

