29 августа, 01:00Общество
"Мослекторий": Андрей Шмилович – о психических расстройствах
Билли Миллиган – самый знаменитый душевнобольной или гениальный актер? Можно ли симулировать психическое расстройство или обмануть психиатра невозможно? Как происходит формирование дополнительных личностей и возможно ли это вылечить?
Как работают психиатры и чем они отличаются от психологов?
Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Шмилович.