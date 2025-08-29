Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 01:00

Общество

"Мослекторий": Андрей Шмилович – о психических расстройствах

Билли Миллиган – самый знаменитый душевнобольной или гениальный актер? Можно ли симулировать психическое расстройство или обмануть психиатра невозможно? Как происходит формирование дополнительных личностей и возможно ли это вылечить?

Как работают психиатры и чем они отличаются от психологов?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Шмилович.

