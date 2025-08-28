Москвичи пожаловались на заезды мотоциклистов у станции метро "Филатов Луг". Местные жители рассказали, что каждую ночь сталкиваются с ревом моторов, ездой без номеров и игнорированием правил дорожного движения.

Кроме того, в компании хулиганов был замечен подозрительный автомобиль с тонировкой. Жители требуют принять меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

