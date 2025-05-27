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27 мая, 08:00

В мире

Шри-Ланка столкнулась с крупнейшей за 20 лет вспышкой лихорадки чикунгунья

Шри-Ланка столкнулась с крупнейшей за 20 лет вспышкой лихорадки чикунгунья

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На Шри-Ланке зафиксирована рекордная вспышка лихорадки чикунгунья – самой масштабной за два десятилетия. Вирус, передающийся через укусы тигровых комаров, распространяется быстрее, чем денге. Болезнь вызывает сильные боли в суставах, затрудняет передвижение, а тело покрывается сыпью.

Медики отмечают: действенной вакцины нет, лечение симптоматическое. Случаи уже выявлены не только на Шри-Ланке, но и в Индии, Франции и Германии. Российские эпидемиологи считают, что вирус в стране не приживется из-за климата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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